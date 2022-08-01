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روسيا: مطالبة كييف بحصة فى الممتلكات الروسية بالخارج باطلة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:07 م
روسيا: مطالبة كييف بحصة فى الممتلكات الروسية بالخارج باطلة الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السفارة الروسية فى لندن، أن مطالبة كييف على لسان سفيرها لدى بريطانيا بحصة فى الممتلكات الروسية بالخارج باطلة قانونا، وذكّرت كييف بـ250 مليار دولار صرفتها روسيا على أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت السفارة الروسية فى لندن، إن روسيا، بصفتها الوريث الشرعى الوحيد لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، تحملت المسؤولية عن جميع الديون السوفيتية التى بلغت 110 مليارات دولار وسددتها بالكامل، فى حين أن جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، بما فيها أوكرانيا، تركت الاتحاد السوفياتى غير مثقلة بديونه الخارجية.

 

وتابعت السفارة الروسية فى لندن: "بصفتها الوريث الوحيد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تولت روسيا فى ذلك الوقت بشكل قانونى أيضا الحقوق فى جميع الممتلكات السوفيتية فى الخارج ولكى تطالب أوكرانيا اليوم بأى حصة فى هذه الممتلكات، كان على سلطات كييف أن تتحمل نصيبا متناسبا من الديون السوفيتية، الأمر الذى لم تفعله".

 

ودعت السفارة الروسية فى لندن، إلى عدم نسيان المساعدة المالية السخية التى تلقتها أوكرانيا من روسيا فى الفترة من 1991 إلى 2013 فى شكل تعريفات تفضيلية للطاقة، والقروض والمزايا التجارية التى تقدر بأكثر من 250 مليار دولار، متابعة: ننطلق من حقيقة أن المبانى الدبلوماسية، ومنازل موظفى السفارات، لا تزال محمية بالحصانة، ومن حقيقة أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كاستمرار روسيا فى الامتثال لها فى ما يتعلق بالممتلكات البريطانية فى موسكو.


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