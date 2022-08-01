اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:49 ص
أكرم القصاص
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روسيا تطور خطوط أنابيب تحت الماء بالبحر الأسود وبحر آزوف لتصدير الغاز

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص
روسيا تطور خطوط أنابيب تحت الماء بالبحر الأسود وبحر آزوف لتصدير الغاز خطوط أنابيب
أ ش أ

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تخطط روسيا لتطوير خطوط أنابيب لتصدير الغاز في البحر الأسود وبحر آزوف وبناء منشآت معالجة ونقل هيدروكربونات جديدة، وفقًا للعقيدة البحرية الجديدة، التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتقول الوثيقة: "في البحر الأسود وبحر آزوف: مزيد من تطوير نظام نقل الغاز للتصدير، بما في ذلك نظام خطوط الأنابيب تحت الماء".

وتنص أيضًا على أعمال المسح وتطوير الحقول ذات العائد الاقتصادي في البحر الأسود وبحر آزوف، وفي بحر البلطيق تم تطوير الهياكل الأساسية المحلية الساحلية والميناء - السكك الحديدية، والمراكز اللوجستية، ومرافق الموانئ، بما في ذلك التخصص في معالجة الموارد الهيدروكربونية ونقلها، من أجل إعادة توجيه الشحنات المصدرة والمستوردة إلى الموانئ المحلية".

كما تعطي العقيدة الأولوية لتطوير موارد الوقود والطاقة في القطب الشمالي وخلق ظروف مواتية لأنشطة شركات نقل النفط والغاز الروسية، إلى جانب ذلك، تحدد العقيدة مهمة ضمان استقلال روسيا في بناء خطوط الأنابيب البحرية.

 


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