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روسيا: تدابير لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب من أوديسا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:34 م
روسيا: تدابير لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب من أوديسا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى اتخاذ وزارة الدفاع الروسية التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبنانى اليوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى إن روسيا الاتحادية تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور.

ولفت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى إلى أن المسار الذى اتفقت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة فى إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانيا، هى يوجنى، وأوديسا وتشورنومورسك، موضحا أنه لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة فى ستة موانئ، هى خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني.

 


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