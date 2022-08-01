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روسيا: التشكيلات المسلحة الأوكرانية لغّمت الجسور في منطقة دنيبرو بيتروفسك

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:21 م
روسيا: التشكيلات المسلحة الأوكرانية لغّمت الجسور في منطقة دنيبرو بيتروفسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية لغّمت الجسور في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب وسط أوكرانيا، لتفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: لقد ثبت بشكل موثوق أنه في منطقة دنيبرو بتروفسك أقدم مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية على تلغيم السكك الحديدية والجسور البرية عبر نهر فولشا بين تشيرنينكوفو ونوفوسكيلفاتو، تمهيدا لتفجيرها واتهام الجيش الروسي وقوات وجمهورية دونيتسك بشن الضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية للنقل.

وأكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه أثناء تنفيذ العملية العسكرية الروسية، فإن الجيش الروسي وقوات دونيتسك ولوجانسك لا تضرب منشآت البنية التحتية المدنية وتعامل المدنيين بشكل إنساني وتوفر لهم المساعدة والدعم الشاملين.


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