رسائل الدكتور مصطفى مدبولى خلال تفقد مشروعات بالبحيرة.. إنفوجراف

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، خلال زيارته اليوم لتفقد عدد من مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، والتى استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم فى قرية كفر داود بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة فى مشروعات التنمية بالمحافظة.

ونستعرض تلك التصريحات من خلال الانفوجراف التالى: