رسائل الدكتور مصطفى مدبولى خلال تفقد مشروعات بالبحيرة.. إنفوجراف

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، خلال زيارته اليوم لتفقد عدد من مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، والتى استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم فى قرية كفر داود بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة فى مشروعات التنمية بالمحافظة.
ونستعرض تلك التصريحات من خلال الانفوجراف التالى:
124 مليار جنيه حجم مشروعات محافظة البحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
لا توجد محافظة واحدة فى مصر لا تشهد تنفيذ مشروعات قومية
مشروع "حياة كريمة" يأتى على قمة مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية
من أهداف مبادرة حياة كريمة توفير آلاف الفرص للشباب فى قرى مصر
20% من الشعب سيحصلون على دعم نقدى من خلال "تكافل وكرامة" بعد زيادة عدد المستفيدين لـ5 ملايين أسرة
الفترة المقبلة ستشهد جولات فى الصعيد لمتابعة ما يُنفذ من مشروعات حياة كريمة
اتخذنا السيناريو المتحفظ والمتقشف بسبب الطوارئ العالمية لكن مشروعات حياة كريمة لن يتم المساس بها
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