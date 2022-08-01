رئيس مياه سوهاج للجنة النقابية للعاملين: يجب بذل المزيد من الجهد.. صور

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ،والعضو المنتدب، إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، برئاسة محمد حلمى على بدوى رئيس اللجنة النقابية، وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد وذلك لبحث أوضاع العاملين بالشركة.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالشركة اعتباراً من 1 يوليو 2022، وأن الشركة تسعى دائما الى تحسين أوضاع العاملين الوظيفية والمالية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بهدف توفير المناخ المناسب للاستمرار فى تأدية رسالة الشركة وأهدافها كما أن الشركة تسعى من خلال اللجنة النقابية بحث جميع طلبات العاملين ومشكلاتهم والعمل على حلها.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الإجتماع، على ضرورة حث العاملين لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى والإنتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وجميع خطط الإحلال والتجديد والمد والتدعيم هذا بالإضافة الى تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء.