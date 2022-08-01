رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد قرى وتجمعات سكانية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، عددا من القرى بنطاق المركز بمناطق وسط سيناء.



وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه شملت الجولة المفاجئة قرية المقضبة، ومتابعة سير العمل بالوحدة المحلية ، والوحده الصحية بالقرية، وسير تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وجولة تفقدية ببعض التجمعات التابعة لقرية أم قطف وهي تجمع أم طرفه والوقير وبن عكري والخضرات وأم رميلة، للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة بكل تجمع والعمل علي تطوير تلك الخدمات بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين بتجمعات قري المركز والمدينة.



وخلال الجولة التفقدية التقى رئيس مركز ومدينة الحسنة المواطنين للتعرف على الاحتياجات الخاصة بهم، والمشاكل التي تواجههم للعمل على حلها ووضع الحلول المناسبة والسريعه لها.



وتضمنت الجولات المرور على قرية "إقرية" وتجمع "الميتمثني" التابع لمركز ومدينة الحسنه لمتابعة مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين.



وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه سيتم الارتقاء بالقري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى عقد اللقاءات مع المواطنين بصفه مستمرة، للعمل علي حل المشاكل التي تواجه المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه حيالها فيما لا يخالف القانون.



وأعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنه بالتعاون والتنسيق مع قصر الثقافة بالعريش، عن قدوم قافله ثقافية تابعة لقصر الثقافة بالعريش، يومي الثلاثاء والأربعاء 2-8-2022، 3-8-2022 بالمدرسة الثانوية المشتركة بالحسنه، لتنظيم ورش فنية مختلفة ومتنوعة لتنمية المهارات الفنية لدي الأطفال، وتقدم القافلة حزمة من الفعاليات والبرامج الخاصه بالطفل.



وتشمل الأنشطة والعروض تنفيذ ورش لتعليم فن الرسم لدي الأطفال، وورشة لإكتشاف المواهب لدي الأطفال في إلقاء الشعر الغناء الفن الشعبي التلقائي، وعرض فني لفريق بقصر ثقافة العريش، وعرض فني لمسرح العرائس عن تنظيم الأسرة، وعرض فني للفرقة الإستعراضية للفنون الشعبية للاطفال بشمال سيناء، وعرض فني سينمائي للاطفال، وتكريم حفظه القران الكريم.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



