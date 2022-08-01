رئيس مدينة الشهداء يتفقد توصيل الصرف الصحى بجزيرة الحجر ومنشأة السادات

أجرى المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، جولة ميدانية بقريتى جزيرة الحجر ومنشأة السادات برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة تفقد خلالها أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى بالقريتين، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحى بمنشأة السادات، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بالقرية.

وقام أبو حطب خلال جولته بمنشأة السادات بمعاينة الموقع المقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسي (المرحلة الإعدادية) بها، لتذليل أى معوقات يمكنها مواجهة إنشاء المدرسة نظراً لاحتياج القرية إليها.

وأجرى رئيس المدينة خلال جولته بقرية منشأة السادات حلقات حوارية مع عدد من أهالى القرية ناقش خلالها متطلباتهم وما تحتاجه القرية.

وأكد أبو حطب على بحث شكاوى ومتطلبات أهل القرية وسرعة إيجاد حلول لها، كما وجه إلى سرعة الإنتهاء من أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى، والغاز الطبيعى لما تسببه أعمال الحفر من إعاقة الحركة بالطرق والشوارع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المستمر والمباشر معهم لبحث مطالبهم وإيجاد حلول لها على وجه السرعة.