خطة لتحسين ورفع قدرات المحولات الكهربائية بمليون و 25 ألف جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال، وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين، وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة مليون و 25 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء.

وأضافت المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ: تمت عمليات تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة بمحول الهدار ومحول ابو أحمد بمحول وكشك ب460 م كابلات جهد متوسط بقرى سيدى سالم بتكلفة 245 ألف جنيه، وتم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل3 محولات بصرف محول 500ك.ف.أ بقرى جنوب دسوق بتكلفة 225 الف جنيه، لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكفر الشيخ، بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد تم أيضا رفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية حيث تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 5 محولات بصرف محول 800 ك.ف.أ بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 320 ألف جنيه، كما تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل5 محولات بصرف 500 ك.ف.ا بمركز ومدينة فوه بتكلفة 175 ألف جنيه.