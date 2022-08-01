اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطة التنمية المستدامة لعام 22/2023.. 69.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع التعليم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:00 ص
خطة التنمية المستدامة لعام 22/2023.. 69.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع التعليم الحكومة
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب، حجم الميزانية المخصصة لقطاع الخدمات التعليمية، إذ أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022).
 
توجيه هذه الأموال لقطاع الخدمات التعليمية لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات، في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لـمُواكبة الارتفاع الـمُستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية.
 
 

خطة التنمية

قطاع الخدمات التعليمية

مجال التعليم

مجلس النواب



الموضوعات المتعلقة

توصيات نيابية بترشيد أوجه الإنفاق بتطبيق منظومة البرامج والأداء.. وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة فى مجال الدفع الإلكتروني.. وتوطين المشروعات وإعداد خرائط لفرص الاستثمار.. وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية

السبت، 30 يوليه 2022 04:30 م

قطار الصناعة المصرية ينطلق للريادة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. القطاع يحتل المرتبة الأولى فى المساهمة بالناتج المحلى.. خطة التنمية تكشف نمو الإنتاج الصناعى بتكرير البترول 22/23 ليصل لـ 3.4تريليون جنيه بنمو 14.1%

الخميس، 28 يوليه 2022 09:00 م

خطة التنمية 22/23.. توجيه 1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 سرير عناية مركزة بالمستشفيات

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة