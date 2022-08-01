خبراء: ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا يؤثر على البحر المتوسط ويهدد الكائنات البحرية

فاطمة شوقى

حذر خبراء أوروبيون من ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا وتأثيره السلبى على البحر الأبيض المتوسط، وتدمر النظم البيئية وتقضى على العديد من أنواع الكائنات البحرية فى الأسابيع المقبلة.

وقالت صحيفة "الليتوروال" الإسبانية، أن الحرارة الشديدة فى الأسابيع الأخيرة تسببت بالفعل فى حرائق الغابات وأدت إلى آلاف الوفيات المرتبطة بالحرارة فى جميع أنحاء أوروبا، لكن هذه الحرارة لم تقتصر على سطح الأرض، ولكنها امتدت أيضا إلى البحر المتوسط ومن الممكن أن تؤدى هلاك للكائنات البحرية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية "ايميت" AEMET أن درجة حرارة مياه البحر المتوسط حطمت الارقام القياسية خلال الاسبوع الماضى ، حيث تجاوزت درجة حرارته المعتادة بمقدار 6 درجات لتصل إلى حوالى 30 درجة مئوية، أى أكثر من البحر المدارى الذى يبلغ متوسطه 27 درجة مئوية.

وأضافت ايميت أن المياه بين جزر البليار والساحل الإيطالى ترتفع إلى 5 درجات مئوية أكثر من نفس الوقت من العام الماضى ، بينما حذرت من أن درجات الحرارة حول الساحل الإسبانى ستكون بين 3 و 4 درجات مئوية أعلى .

وقالت هيئة الموانئ الإسبانية فى بيان لها أن مياه كابو دى جاتا الواقعة فى أقصى جنوب شرق البلاد سجلت درجة حرارة قياسية خلال 10 سنوات حيث بلغت حوالى 28 درجة مئوية.

وحذر الخبراء من أن البحر الأبيض المتوسط سيصبح بؤرة هذا التغير المناخى ، مع المزيد من موجات الحرارة ، والمزيد من أيام الجفاف ، والمزيد من الأمطار الغزيرة ، والمزيد من الأضرار التى تلحق بالتنوع البيولوجي.

وعلق عالم المحيطات جان بيير جاتوزو قائلا أن قياسًا للمياه بالقرب من مدينة نيس الساحلية الفرنسية أظهر درجة حرارة 29.2 درجة مئوية فى 25 يونيو ، بزيادة حوالى 3.5 درجة مئوية عن نفس اليوم من العام الماضي.

من ناحية أخرى ، لفت عالم الأرصاد ماريو بيكازو انتباه الجمهور هذه الأيام بقوله على شبكات التواصل الاجتماعى إنه بعد ارتفاع درجات حرارة البحر وما يترتب على ذلك من تركيز للبخار فى الغلاف الجوى ، ستصل الأمطار الغزيرة والفيضانات الرهيبة إلى نهاية الصيف. هذا يسبب الكثير من الضرر بشكل متكرر فى جميع أنحاء مدينة ليفانتى الإسبانية.

كما سارع خبراء الأرصاد الجوية الآخرون ، مثل مارك سانتاندرو ، إلى التحذير من أن ارتفاع درجة حرارة البحر ليس بالضرورة مرادفًا للانخفاض البارد، قائلاً: "يجب توفير ظروف الغلاف الجوى حتى يحدث هذا.

وأوضح أوسكار إسبارزا ، طبيب فى علم الأحياء ومنسق منطقة البيئة البحرية فى منظمة WWF فى إسبانيا ، فإن لها تكوينًا غريبًا ، حيث تكون محصورة بطريقة ما ، مما يجعلها أكثر عرضة لمواقف مثل تلك ذوى الخبرة.

فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة المحتملة ، يشير الخبير إلى أنها فى حد ذاتها ضارة بالبحر نفسه، ويتذكر "جر الطرق البرية يسبب تلوثًا إضافيًا للبيئة البحرية".

وقال الخبير إسبارزا "من المعروف أن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب فى تكاثر مسببات الأمراض التى تؤثر على أنواع مثل الشعاب المرجانية (مثل تلك الموجودة فى جزر البليار) التى تعانى من التبييض بسببها ؛ كما يؤدى ارتفاع درجة حموضة المياه إلى إضعاف أصداف العوالق الحيوانية وإضعافها، كما تؤثر على الهرم الغذائى ".