حياة كريمة.. استمرار تنظم القوافل الطبية بقرى ومراكز محافظة الغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بالمحافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.



وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ واعصاب . خدمات الأشعة والتحاليل).



وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أنه تم توجيه قافلة طبية بقرية شبشبر الحصة التابعه لمركز طنطا، وتم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 1255 حالة مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، وقافلة طبية بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، وتم الكشف على 1760 حالة مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.\



وأشار إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين علي القافلة.