حملات على المطاعم والمحلات التجارية بمطروح حفاظاً على صحة المواطنين

فريق المحافظات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف أعمال التفتيش مع المتابعة المستمرة والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية بها ، حفاظاً على صحة المواطنين وزائري المحافظة خاصة مع الإقبال الكبير الذى تشهده المحافظة خلال موسم الصيف .

حيث واصلت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين و المرافق أعمالها بالمرور على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من سلامة المعروض م وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 10 محاضر تنوعت ما بين مخالفات لعدم النظافة، عدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الاسعار و توجيه عدد 11 إنذار متنوعة ما بين مخالفات سلامة وصحة مهنية وعقود عمل كما تم ضبط وتحريز 12 كيلو لحوم متنوعة وإعدام 25 كيلو مواد غذائية ولحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأشاد محافظ مطروح بجهود وأعمال اللجنة موجها بمواصلة الجهود واستمرار المرور على المنشات التى تلاحظ وجود مخالفات بها للتأكد من تلافى كافة الملاحظات مشددا على إتخاذ كل الإجراءات القانونية، الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المحافظة .



جانب من حملات التفتيش (1)



جانب من حملات التفتيش (2)



جانب من حملات التفتيش (3)



جانب من حملات التفتيش (4)



جانب من حملات التفتيش (5)



جانب من حملات التفتيش (6)