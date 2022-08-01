حملات تموينية مفاجئة على المحال التجارية بأبو حماد في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، لحوم ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز ومدينة أبو حماد، خلال حملات رقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



قامت حملة من إدارة تموين أبو حماد برئاسة محمد يحيى مدير الإدارة ومفتشى الإدارة على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى ..



محضر رقم 11308جنح ضد المواطن " ا هـ ا" لحيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 كيلو على ذمة المحضر.

محضر رقم 11309ضد "م. ن. ع" صاحب محل مستحضرات تجميل وتم التحفظ على 60 عبوة شامبو على ذمة المحضر.

محضر رقم 11505 ضد المواطن "م. ا. ا" صاحب مخبز افرنجى لعدم الإعلان عن أسعار المخبوزات.

محضر رقم 11506 ضد المواطن " ع. ع. ح" لعدم الإعلان عن أسعار الحديد والبويات.

محضر ضد المواطن "ح. ح. ع " لعدم لف اللحوم بالشاش، محضر ضد المواطن " هـ م ص" صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار البقالة.