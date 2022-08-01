اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حرائق الغابات فى روسيا تغطى 79 ألفا و400 هكتار

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:21 ص
حرائق الغابات فى روسيا تغطى 79 ألفا و400 هكتار حرائق الغابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت دائرة حماية الغابات الجوية في روسيا، اليوم الاثنين، أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات الروسية زادت بنحو 10 آلاف هكتار لتصل إلى 79 ألفا و400 هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "تم إخماد 46 من حرائق الغابات على مساحة 4039 هكتارا في روسيا خلال يوم أمس، بعد اندلاع 156 حريقا على مساحة 79 ألفا و540 هكتارا، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، وذلك وسط الجهود الرامية إلى مكافحة حرائق الناشبة بالفعل.

وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة في مناطق ياقوتيا وماجادان وكومي وخانتي مانسيسك وتشوكوتكا وخاباروفسك.

وأوضح البيان أنه يقوم بمكافحة الحرائق 4053 فردا و 316 قطعة من المعدات و 31 طائرة، في حين تقوم 83 طائرة أخرى بمراقبة أوضاع الحرائق، وتسري حالة الطوارئ في سبع مناطق روسية.

 


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روسيا

مانسيسك

ياقوتيا

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