"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" حملة للتضامن تجوب المحافظات لمناهضة زواج الأطفال

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، في تنفيذ حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" في العديد من المحافظات لمناهضة زواج الأطفال، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

وتجوب حملة وزارة التضامن الاجتماعي المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، حيث تركز الحملة على رفض زواج الأطفال قبل بلوغهم 18 سنة، وخاصة الفتيات، بالتزامن مع موسم الصيف الذى تكثر فيه احتفالات الزواج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.

ويكون الاشتراك مجانياً في المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.