جهاز مكافحة الإرهاب العراقى ينفى انتشار أفراده فى مطار بغداد الدولى

كتب: أحمد جمعة

نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، انتشار أفراده على طريق مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء، وذكر الجهاز في بيان له "في الوقت الذي يواصل فيه جهاز مكافحة الارهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـش الارهاب وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده انتشار قطعات من الجهاز على طريق مطار بغداد الدولي وداخل المنطقة الخضراء واذ اننا ننفي ان تكون قطعاتنا منتشرة في اي مكان وهي مستمرة على تحقيق الامن وملاحقة فلول داعش الارهابي اينما وجد"، لافتا الى ان "تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب ليس لها ولاءات الا للعراق وللمؤسسة العسكرية".

وأضاف، أنه "في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة"، متابعا أنه "في خضم التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية يؤكد جهاز مُكافحة الإرهاب أنه لن يكون طرفًا في السياسة أو الحُكم، ولا ترضى قيادته أن تخرج عن واجباتها المقرة في قانون جهاز مُكافحة الإرهاب لسنة 2016".

وشدد الجهاز على أنه مؤسسة عراقية رصينة وقوية ترتبط بالقائد العام للقوات المُسلحة وتوجيهاته وتحظى بالإجماع المحلي والدولي على مهنيتها لما قامت به من نجاحات في معارك العراق ضد عصابات الإرهـاب ولما بذله هذا الجهاز من تضحيات في سبيل هذه الأرض الطاهرة، كما وجد الجهاز لحماية العراق والعراقيين ويعتز ويفتخر أبطالكم في هذه المؤسسة بحب أطياف الشعب العراقي.