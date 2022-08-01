اليوم السابع
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جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك يتابع تشغيل محطات مياه الشرب بمحافظات القناة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:30 ص
جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك يتابع تشغيل محطات مياه الشرب بمحافظات القناة لجنة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي
كتب أحمد حسن

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لجنة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لمتابعة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والمعامل المركزية والفرعية بالشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.
 
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة  ان الزيارة تأتى فى اطار قيام الجهاز التنظيمى بمراجعة حالة التشغيل لمحطات مياه الشرب والاطمئنان على جودة المياه المنتجة، وخطط تجميع والمعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وكذلك متابعة خطط أعمال السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكيد على اهمية تنفيذها للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لعملاء الشركة.
 
وتضمنت الزيارة اليوم  تفقد محطة مياه التل الكبير الكبرى، ومحطة كومباكت البعالوة (UF)، ومحطة معالجة التل الكبير، ومحطة معالجة القصاصين، وشملت أعمال اللجنة مراجعة الخطة السنوية والخطة الشهرية لسحب العينات من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وشبكات المياه، ومراجعة اماكن سحب العينات، والاجراءات التنفيذية المتخذة أثناء عمليات السحب والتحليل ومتابعة النتائج، واتخاذ الاجراءات التصحيحية التي تضمن جودة المياه المنتجة.

شركات المياه

مشروعات المياه

محافظات القناه

محطات المياه

جهاز تنظيم المياه



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