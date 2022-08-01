جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 270 شريط أدوية بشرية

الاسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي غرب الإسكندرية، برئاسة مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران ايجن القادمة من اثينا، اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية في الراكبة ي.ي.ا، وتم تمرير الأمتعة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد كامل مامور الكشف بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود كثافات مختلفة، وبالعرض علي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من واسفرت نتيجة تفتيش اللجنة عن وجود 17 علبة دواء بشري cytotec بداخلهم 270 شريط مخباة بين طيات الملابس وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 135000 جنيه وبلغت قيمة التعويضات 270000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 31 لسنة 2022، واخطرت النيابة التحقيقات.











