جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صورِ

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران ايجن القادمة من اثينا اشتبه رجب بحيرى رئيس الوردية فى الراكبة ى. ى. ا.

وتم تمرير الأمتعة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد كامل مأمور الكشف بالأشعة تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فتم تأكيد الاشتباه بوجود كثافات مختلفة.

وبالعرض على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من خالد عبد العزيز وتامر الخولى مأمورى الحركة وطه الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى وصالح محمد حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف رجب بحيرى رئيس الوردية وطارق عبد المنعم مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وطاهر بخاطره مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 17 علبة بإجمالى 270 شريط من عقار cytotec مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وبلغت قيمة المضبوطات 135 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 270 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 31 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.