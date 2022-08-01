جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

كتب: أحمد يعقوب

تمكنت جمارك مطار اسيوط الدولي، برئاسه حازم عبد الرشيد محمد، من ضبط محاوله تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها، بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

في أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران العربية، اشتبه علاء جمعة رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب ك . م . ب، الذى ظهر عليه القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية عليها، أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، بمعرفه أحمد محرز وحازم محمد عبد الهادي مدير الإداره أفادا بوجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وبالعرض علي حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد ناجي وعمر المختار ومحمد مدحي وآمنه علي واحمد حسانين لتفتيش امتعه الراكب بحضور صفاء شلبي بمكافحه التهرب الجمركي وهيثم فؤاد بالأمن الجمركي تحت إشراف أسامه عبد الحليم مدير الادارة فتبين وجود ٢٣٨ زجاجه زيت شيش اليكترونيه وعدد٦٢ سيجارة الكترونيه و٦ شيش إلكترونية و١٣ فلتر سجائر.

قرر محمد متولي مديرعام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦ لسنه ٢٠٢٢ وحرره محمد البدري.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة علي كافه المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .