جامعة جنوب الوادى تكرم الطالبة الحاصلة على المركز الثالث عالميا بمسابقة الروبوت

كرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعه جنوب الوادي، الطالبة جهاد أحمد محمود، الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، وذلك لحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الروبوت، بمشاركة 42 دولة حول العالم، بعدد 170 متسابقاً، شهد التكريم الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالغردقة.
واستقبل غرباوى، الطالبة جهاد ووالدتها، وقام خلال اللقاء بتقديم مكافأة مالية للطالبة المتفوقة، كما أشاد بنبوغها وتفوقها، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا على حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين في شتى المجالات، وكافة الأنشطة والمسابقات المتنوعة، التي ترفع من قدراتهم وتساعدهم على التفوق والتميز.
جدير بالذكر أن الطالبة جهاد قد تأهلت للمشاركة فى بطولة العالم بعد حصولها على المركز الأول فى تصفيات بطولة جمهورية مصر العربية والتى أقيمت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة فى الفترة من 24-25 فبراير 2022.
جامعة جنوب الوادى تكرم الطالبة الحاصلة على المركز الثالث عالميا بمسابقة الروبوتالإثنين، 01 أغسطس 2022 11:27 ص
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كرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعه جنوب الوادي، الطالبة جهاد أحمد محمود، الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، وذلك لحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الروبوت، بمشاركة 42 دولة حول العالم، بعدد 170 متسابقاً، شهد التكريم الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالغردقة.
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