جامعة المنصورة الجديدة تفتتح معرض التعليم الدائم.. صور

الدقهلية - مرام محمد

افتتحت جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الاثنين، المعرض التعليمي الدائم، وذلك تزامنا مع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية الاختبارات بجميع مراحلها، لتقديم شرح وافٍ تحت إشراف عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية عن جميع البرامج المتاحة داخل كل كلية والإجابة على جميع استفسارات أولياء الأمور، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وتفقد الدكتور معوض محمد الخولى، قاعات المعامل للاطمئنان على سير اختبارات قبول الطلاب في جامعة المنصورة الجديدة، والتى انطلقت المرحلة الثالثة منها اليوم وتستمر حتى الغد.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توفير خطوط نقل لجميع الطلاب وذويهم لنقل الطلاب لمقر الجامعة اليوم لأداء الاختبارات بشكل مجاني، وأن هناك دعما غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن أن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة يحتوي على 8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز، وغرفة تحكم، ومركز بيانات يحتوى على أجهزة الخوادم والأجهزة الهامة الأخرى وإنترنت فائق السرعة.

واختتم "الخولي"، الجولة بزيارة المعرض التعليمي بالجامعة ولقاء أولياء أمور الطلاب للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالاختبارات بشكل عام، وبجامعة المنصورة الجديدة.

وقال رئيس الجامعة، إن الهدف من اختبارات القبول هو قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه الطالب، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب، مشيرا إلى أن اختبارات القبول ستقوم بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر والغرض الرئيسي منها هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المرشح له وفقا للرغبات التي تم تسجيلها.