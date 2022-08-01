جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر أبو الديب بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية كفر أبو الديب ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية الطب البيطرى للعام 2022 - 2023 وفعاليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعد القافلة هى الأولى لبرنامج العام المالى 2023/ 2022 حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور هانى عطية والدكتور أحمد علاء الدين. حيث تم الكشف على 234 حالة حيوانات، 1984 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتى ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية بإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم والدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.