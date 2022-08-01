جامعة الأزهر تتيح التحاق الطلاب الوافدين إلكترونيًّا للعام الجامعى 2022-2023م

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب للوافدين متاح الآن عبر الرابط الآتى.. اضغط هنا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي الشامل، وحرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،لتحقيق رؤية مصر 2030م

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية حتى يوم 15/9/2022م أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 13/10/2022م.

وأشار الشربيني الى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية او مايعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية او مايعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها وهي كمايلي:

• يقوم المتقدمين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

• بعد ملئ البيانات الأساسية سيظهر للطالب البيانات الخاصة بعملية الدفع الالكتروني، والتي تتضمن كود الطالب الخاص بعملية الدفع، سيقوم الطالب بالاحتفاظ بهذا الكود بالاضافة الي كود الدفع علي منافذ شركة فوري: 62980

• يتوجه الطالب بعد حصوله على كود الدفع إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري، ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التقديم وتصزير الايصال 3 نسخ لتقديمه لمكتب التنسيق.

• رسوم التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات العلمية 698.50 جنيهًامصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأدبية 695.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

• في حالة ضياع كود الدفع الخاص بالطلاب فقد قامت الجامعة بتوفير رابط للطلاب الوافدين للاستعلام مرة أخرى عن الكود هو:

(https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2022/search)

• بعد إتمام عملية الدفع بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب بالالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وإدخال رقم جواز السفر وبعد اختيار الكليات التي يرغب بالالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.

• يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث.

ثانيا: الطلاب الوافدون المستنفذون لسنوات الرسوب والراغبين في إعادة القيد بالكليات الأخرى:

• يتم التقدم إلكترونيًّا من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين.

• يقوم الطالب بالحصول على كود الدفع، ويتوجه الطالب إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التنسيق.

• رسوم التنسيق للطلاب المستنفذين والراغبين في إعادة القيد 545.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

هذا وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها من عدمه وطباعة بطاقة الترشيح.

ويشترط للتقدم للجامعة حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة، ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود اربعة اعوام بسائر كليات الجامعة.