جارديان: ريشى سوناك يتعهد بخفض ضريبى 20% فى آخر محاولة لمغازلة المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك تعهد بخفض الضرائب بنسبة 20٪ بحلول نهاية العقد في عرض أخير للأعضاء المحافظين مع وصول أولى بطاقات الاقتراع للناخبين المحافظين لاختيار خليفة لبوريس جونسون فى رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين.

ولكن في واحدة من أقوى هجماته حتى الآن على المرشحة الأوفر حظا لحسم السباق ، ليز تروس ، حذر سوناك أعضاء الحزب من "عمل التخريب الذاتي" الذي قد يكلف الحزب الانتخابات العامة ، حيث وصف تعهدات الإنفاق الكبيرة والتخفيضات الضريبية بأنها اقتصاديات خيالية.

قال سايمون كلارك ، كبير أمناء الخزانة الذي عمل في عهد سوناك ، إن الأسر لا تستطيع تحمل الانتظار سبع سنوات. وأوضح كلارك ، وهو حليف رئيسي لتروس: "ستخفض ليز الضرائب في سبعة أسابيع ، وليس سبع سنوات ... يواجه الناس أكبر أزمة تكلفة معيشية منذ عقود ، والعبء الضريبي في أعلى مستوياته منذ 70 عامًا".

وقدم المستشار السابق التعهد بعد أن واجه انتقادات داخلية من المؤيدين لروايته عن ضبط النفس الاقتصادى مقابل طموحات تروس في خفض الضرائب.

وقال سوناك إنه سيخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل بنهاية البرلمان المقبل ، وقال إنه سيتبنى تخفيضا هو الأكبر لضريبة الدخل منذ 30 عامًا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس - التى حظيت حملتها الانتخابية بدعم ، نديم الزهاوي ، ليلة الأحد - إنها ستخفض الضرائب "في اليوم الأول" من توليها رئاسة الوزراء. وتعهدت بالتراجع عن رفع التأمين الوطني الذي مرره سوناك في وزارة الخزانة بالإضافة إلى وقف الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات العام المقبل ، وهو اقتراح آخر من سوناك.

وقال سوناك إنه سيخفض ضريبة الدخل بنسبة 1٪ اعتبارًا من عام 2024 - وهو تعهد تم التعهد به بصفته وزيرًا - لكنه قال إن أولويته الأولى هي معالجة التضخم والسيطرة على الاقتراض.

لكنه قال يوم الاثنين إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك إذا فاز المحافظون بإعادة انتخابه في عام 2024 ، وخفض ضريبة الدخل بتكلفة تبلغ حوالي ستة مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

ووصف سوناك التعهد بأنه "أكبر تخفيض في ضريبة الدخل منذ حكومة مارجريت تاتشر" وقال إنه وعد واقعي في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.