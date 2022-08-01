اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تعفى الجزائريين المغادرين أراضيها من إجراءات جائحة كورونا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 ص
تونس تعفى الجزائريين المغادرين أراضيها من إجراءات جائحة كورونا علم تونس
أ ش أ

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا، بعدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة "كورونا" في كل المعابر الحدودية بداية من الأحد، وذلك تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان ، أن القرار الرئاسي جاء بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.

كانت السلطات التونسية والجزائرية قد أعادت فتح الحدود والمعابر البرية أمام حركة المواطنين من الجانبين في 15 يوليو الجاري، تنفيذًا للقرار المشترك للرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك بعد إغلاقها قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا".

 


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