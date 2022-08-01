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تنسيق 2022.. جامعة الوادى الجديد تعلن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:02 م
تنسيق 2022.. جامعة الوادى الجديد تعلن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية تنسيق - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه بناء على قرار مجلس الجامعة سيتم  قبول طلاب الثانوية الأزهرية الحديثة من القسمين العلمي، والأدبى، في الكليات التالية: التربية، الزراعة، والآداب بجامعة الوادي الجديد.
 
وكان قرر المجلس الأعلى للجامعات، السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات الحكومية، وفقا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.
 

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى  والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، أكد أن طلاب الثانوية الأزهرية ولهم مرحلة تنسيق فى نهاية موسم التنسيق ويتم الإعلان عن الأماكن المتاحة لهم على مستوى الجامعات والمعاهد الخاصة التابعة للوزارة.


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اختبارات القدرات

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