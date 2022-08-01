تنسيق 2022.. الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية تطلق 100 منحة لطلاب الثانوية

كتب ــ محمد صبحى

أطلقت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لدعم طلاب الثانوية العامة من مختلف النظم، سواء الحكومية أو التكنولوجية أو مدارس النيل.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعتين لتحقيق تكافؤ الفرص للشباب المصريين في الالتحاق بكبرى الجامعات الدولية المرموقة والحصول على الشهادات المؤهلة للعمل دوليا. وتهدف المنح إلى جذب أفضل طلاب المرحلة الثانوية الذين يجمعون بين التفوق العلمي والمواهب الخاصة، مثل المهارات القيادية أو العقلية الابتكارية أو روح المبادرة أو المشاركة المجتمعية أو أي إنجازات أخرى من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في بناء وتنمية مصر.

تتمثل المنح المقدمة في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هي منحة كاملة بنسبة 100% مقدمة من مؤسسة الجامعات الكندية في مصر للمئة طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة المصرية.

المجموعة الثانية، هي منحة صندوق "مؤسسة التعليم أولا" بالتعاون مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، وهي أيضا منحة كاملة بنسبة 100% تقدم لطلاب الثانوية العامة من الحاصلين على مجموع بحد أدنى 85٪، فضلًا عن تمتعهم بمهارات شخصية قوية يجب إثباتها في خطاب نوايا يرسل إلكترونيًا إلى الجامعة.

المجموعة الثالثة، تقدمها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتخصص لطلبة المدارس التكنولوجية (STEM - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ومدارس النيل، وتشترط كذلك الحصول على حد أدنى 85٪ مع تمتعهم بالمهارات الخاصة التي تنشدها المؤسسة. ويعد ذلك امتدادًا للدعم الكبير الذي تقدمه أكاديمية البحث العلمي، والتي ترعى الطلاب بدءًا من مرحلة "أكاديمية الطفل" وصولاً إلى تمويل مشروعات تخرجهم.

وللتقدم إلي هذه المنح، يجب أن يقوم الطلاب باستكمال طلب الالتحاق عبر الإنترنت وتقديم جميع المستندات المطلوبة .

وأكدت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، أن ذلك انطلاق من الدور الوطني الذي ينبغي أن تضطلع به جميع الجامعات، تقدم هذه المجموعة من المنح إلى النوابغ في هذه التخصصات لكي يتمكنوا من استكمال مسيرة نجاحهم في الحياة المهنية والشخصية على حد سواء.

وتشجع المؤسسة المتقدمين على تدعيم طلباتهم بإثبات الإنجازات بأي صورة (بما في ذلك تسجيل فيديو)، وسيتم إخطار الفائزين بالنتائج بدءًا من 15 أغسطس 2022 وحتى 1 سبتمبر 2022.

وتضم كليات جامعة الأمير إدوارد UPEI، كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس (التخصص الهندسي الذي يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسب الآلي وهندسة الإلكترونيات) وكذلك تخصصي الطاقة المستدامة وهندسة الموارد الحيوية، فضلا عن كلية علوم الحاسب الآلي والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.

أما عن كليات جامعة رايرسون، فهى كلية الاتصالات والتصميم، وتشمل تخصصات الأزياء، والإنتاج الإعلامي، والإعلام الرياضي، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية، وتضم أقسام الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلي، وتندرج تحت هذه الأقسام العديد من التخصصات التي تؤهل الخريجين للعمل بمجالات هندسية متنوعة مثل تخطيط المدن، تصميم وإدارة البنية التحتية، الإدارة البيئية وإدارة الموارد، إدارة النقل والمواصلات، تصميم الالكترونيات وأجهزة الروبوت، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إدارة الطاقة المتجددة، الميكاترونكس، إدارة البيانات، إدارة نظم الرعاية الصحية، تصميم الدوائر الرقمية والشرائح، إدارة الشبكات ونظم المعلومات.