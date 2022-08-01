تكليف 9 موظفين بالمحليات للقيام بمهام رؤساء قرى فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتكليف 9 من الموظفين بالمحليات بمهام رؤساء قرى بنطاق مركز الشيخ زويد.

وحمل القرار رقم 198 لسنة 2022، وتضمن تكليف ناصر سلامة حسن برئاسة قرية العكور، وأحمد الشحات الصديق برئاسة قرية الخروبة، وإبراهيم جمعة سالم برئاسة قرية الجورة، وتكليف حسين اسبيتان محمد برئاسة قرية أبو العراج، ومصطفى رسمى عبدالله برئاسة قرية السكادرة، وعبدالله حسان حسين برئاسة قرية المقاطعة، وصلاح سالم سلمى دهشان برئاسة قرية قبر عمير، وناصر نعيم محمد برئاسة قرية الزوارعة.

وكانت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، أعلنت طرح أعمال إحلال وترميم مبانى وتجديد مبانى 7 مدارس بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء، وتشمل إحلال وإنشاء مدرسة الخروبة الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة النخلات تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة الشلاق الابتدائية، إحلال وإنشاء مدرسة أبو فرج الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، إحلال وإنشاء سور مدرسة الخروبة الإعدادية، إحلال وإنشاء سور مدرسة الشلاق الإعدادية.

وسبق وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صيانة شاملة وإعادة ترميم عدد من المدارس فى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد .

وأشار إلى أنه قام بمراجعة وتفقد المدارس التى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها وهى مدرسة الشلاق الإعدادية، وتم عمل صيانة شاملة لها، ويتم العمل بها للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بها، ومدرسة العوايضة الابتدائية القديمة جارى بحث رفع كفاءتها وتشغيلها خلال العام الدراسي القادم، ومدرسة الوحشي للتعليم الأساسي والتي تم عمل صيانة شاملة لها، ومدرسة ابو رفاعي الابتدائية والتي تم صيانة شاملة لها.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء إحلال وتجديد عدد 6 مدارس متطورة في الشيخ زويد وجنوب رفح في خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووضع باقى المدارس وعددها 13 مدرسة كإحلال وتجديد في الخطة القادمة عن عامى 2023 / 2024 .