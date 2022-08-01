تكليف الدكتور صلاح عاشور عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة

كتب ــ لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور صلاح الدين علي علي محمد عاشور، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1983م، ثم التحق بكلية اللغة العربية (قسم التاريخ والحضارة)، وحصل على الليسانس في التاريخ والحضارة سنة 1987م، بتقدير "جيد جدا"، ثم حصل على الماجستير في التاريخ الإسلامي بتقدير "ممتاز" سنة 1993م، ثم الدكتوراه في التاريخ الإسلامي مع "مرتبة الشرف الأولى"سنة 1996م، ثم رقي إلى درجة أستاذ مساعد 2011م، ثم إلى درجة أستاذ في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في 2016م، ويشغل حاليا منصب وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر، أن عميد كلية اللغة العربية الجديد له العديد من المؤلفات، منها: الوراقون والنساخون في العصريين البويهي والسلجوقي، وآل مندة مؤرخي ومحدثي أصفهان في العصريين البويهي والسلجوقي، وأبو سعد السمعاني وكتاب الأنساب، وإسماعيليو إيران والسلاجقة، وابن مسكويه ومنهجه التاريخي في كتابه " تجارب الأمم، والصراع الفاطمي السلجوقي على بيت المقدس، والفكر التاريخي عند المسلمين (نشأته وتطوره) ودراسات في نصوص ووثائق من التاريخ الإسلامي (قراءة نقدية تحليلية)، وومضات من تاريخ أوروبا في عصورها الوسطي.

كما ناقش وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.