تكليف الدكتور خالد سعيد عميدًا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة

كتب ـ لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، قرارا بتكليف الدكتور خالد سعيد أحمد البسيوني، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج عميد الكلية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على درجة ليسانس أصول الدين بالقاهرة (قسم التفسير وعلوم القرآن ) 1996م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) (قسم التفسير وعلوم القرآن) 2003م بتقدير ممتاز، وعين مدرسا مساعدا بالكلية، ثم استكمل مشواره العلمي حتى حصل علي درجة العالمية الدكتوراه (قسم التفسير وعلــوم القرآن) عام 2007م بتقدير مرتبة الشرف الأولى، فعين مدرساً بكلية أصول الدين عام 2007، رقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد عام 2013م، ثم رقي بعد ذلك إلى درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2021م، له نشاط علمي كبير، حيث يقوم بأداء المحاضرات بكليات : أصول الدين واللغة العربية والشريعة الإسلامية، إضافة إلى كليات التجارة والعلوم والهندسة والزراعة، وله نشاط كبير من خلال تسجيل بعض الدروس التربوية والتفسيرية في إذاعة القرآن الكريم. مع أدائه لخطبة الجمعة، وأداء الدروس بالمساجد، وكذلك حضوره المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

حصل عميد الكلية على شهادات تقدير من الجمعية المصرية العامة لرعاية النابغين 1996م،وشهادة تقدير على تحصيل العلم والمعرفة من جمعية الإمام علي 2001م، وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه.