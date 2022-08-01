تعيين الدكتور خالد جعفر رئيسا لجامعة السادات خلفا للدكتور أحمد بيومى

أصدر اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ،قرار بتعين الدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية،رئيسا لجامعة السادات وتيسرا للاعمال لحين تعين رئيسا لجامعة السادات بمحافظة المنوفية ،وذلك خلفا للدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية،نظرا لبلوغله سن المعاش .

وكانت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية، وندوات توعوية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية " على مبارك" مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك برعاية والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان . وبالإشتراك والتعاون بين وحدة السكان والمجلس القومى للسكان بمحافظة البحيرة، ومن خلال الحملة التثقيفية بعنوان ( الخلفه مسؤلية... شارك في التنمية )للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية، والتى تأتى برعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة وادى النطرون المهندس السيد مصطفى حمزة ، كريمة إبراهيم منسقة وحدة السكان

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وفى السياق ذاته تناول الدكتوروائل سليمان عبد العال مدرس الوراثة واستشارى طب الأطفال، ندوات توعوية للأهالى عن الصحة العامة والتغذية، تناول فيها فوائد الألبان، والخضر، والفاكهة فى توفير العناصر الغذائية المفيدة، والفيتامينات وتأثيرها على الصحة، ندوة عن رعاية الأطفال والمحافظة على الصحة العامة ومكافحة الديدان المعوية.

وأشار مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها القوافل الطبية المتخصصة لجامعة السادات، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 435حالة، منها الندوات 200 مستفيد ،أطفال 55حالة، وعظام 47حالة، وجلدية 45حالة، وتحاليل 38حالة، وباطنة 50 حالة.