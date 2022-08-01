تعرف على مشاريع التطوير بحى الزاوية الحمراء شمال القاهرة

كتب ــ سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة القاهرة سوق طلخا الرسمي وأعمال تطوير مدينة النور وأعمال تطوير وتوسعة كوبري مشاة عبود بحى الزاوية الحمراء بعد تطويرها بتكلفة تقارب 34 مليون جنيه، ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشاريع التطوير بالزاوية الحمراء.

تم افتتاح سوق طلخا الرسمي وأعمال تطوير مدينة النور وأعمال تطوير وتوسعة كوبري مشاة عبود بحى الزاوية الحمراء.

ـ تكلفة التطوير 34 مليون جنيه منحة من الوكالة الفرنسية.

ـ يضم سوق طلخا 136 باكية بتكلفة تقارب 6.5 مليون جنيه.

ـ أعمال تطوير مدينة النور (عبود) شملت السوق وموقف الميكروباص ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليهما بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

ـ يسع موقف الميكروباص 12 ميكروباص.

ـ تم تطوير الشوارع المؤدية إليهما بمسطح 11 ألف متر .

ـ تم توسعة كوبري مشاة عبود والذي يربط حي الزاوية الحمراء وحي الساحل تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه وتتضمن تطوير كوبري المشاة القائم وإنشاء كوبري مشاة موازي.