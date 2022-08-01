اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:18 ص
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تداول 5126 طن بضائع عامة متنوعة و 233 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:18 ص
تداول 5126 طن بضائع عامة متنوعة و 233 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 5126 طن بضائع عامة متنوعة، و 233 شاحنة و 17 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4626 طن بضائع عامة ومتنوعة، و200 شاحنة، سيارة .

كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 500 طن بضائع عامة ومتنوعة، 33 شاحنة ، 8 ملاكي، و استقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 22 شاحنة بحمولة 355 طن بضائع عامة ومتنوعة و 145 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 8 ملاكي و 11 شاحنة فارغة  وتم مغادرة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 37 شاحنة بحمولة 525 طن بضائع عامة و 4 ملاكي.

كما غادر ميناء سفاجا العبارة عمان باجمالي 28 شاحنة بحمولة 681 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي و السفينة الحرية 2 باجمالي 42 شاحنة بحمولة 1150 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 ملاكي و السفينة امل  باجمالي 93 شاحنة بحمولة 2270 طن بضائع عامة ومتنوعة،  سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1019 راكب .

 


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