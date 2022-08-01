تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة والمقرر إجراؤها على مدار شهر كامل

وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري ، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 39 ألف و787 رأساً من الثروة الحيوانية، منها :35 ألف و 477 من الأبقار،و3837 من الجاموس،و473 من الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 28 من نفس الشهر،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

من جانبه أكد المحافظ "د.محمد هاني غنيم" أهمية الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية ،والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على المرض والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة ،مع ضرورة حشد كافة الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.

فيما أوضح الدكتور محمد جلال مدير الطب البيطري أن المديرية، قد أتمت استعداداتها بوقت كاف قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 84 وحدة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال فعاليات الحملة.