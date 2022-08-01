تأمين صحى الشرقية يعقد اجتماعًا للتمريض بحضور قيادات الهيئة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية اجتماع للإدارة العامة للتمريض فرع الشرقية مع هيئة التمريض بالفرع وأعضاء التمريض بالوحدات المختلفة.



بحضور اميرة فاروق مدير ادارة تمريض الفروع بالادارة العامة للتمريض بالهيئة وصفاء عبد الستار عضو الإدارة العامة للتمريض بالهيئة فاطمة جودة عضو الإدارة العامة للتمريض بالهيئة وعدد من العاملين بفرع السويس والإسماعيلية.



وناقش الاجتماع حول توضيح آلية العمل خلال الفترة القادمة والتأكيد على التثقيف الصحى بوحدات الفرع بالمستشفيات والعيادات والصحة المدرسية.



والتأكيد ايضا على شرح أهمية مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بسوء التغذية بالمدارس وكيفية الاستفادة منها لعلاج الحالات الإيجابية، وقدم سلامة الشكر لهيئة التمريض بالفرع على دورهم متمنيا لهم التوفيق فى الفترة القادمة والاستفادة من الاجتماع.



وفى نهاية الاجتماع قدم الدكتور جمال سلامة مدير عام الفرع درع فرع الشرقية للدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض برئاسة الهيئة نظرا لمجهوداتها ودعمها الدائم لفرع الشرقية واميرة فاروق مدير ادارة تمريض الفروع بالإدارة العامة للتمريض بالهيئة نيابة عن الدكتورة بثينة نظرا لاعتذارها عن الحضور.



حضر الاجتماع هالة حسن رئيس تمريض الفرع والدكتورة يسرية عطية مسؤول تمريض العيادات بالفرع والدكتورة حنان محمود مسئول مكافحة العدوى بالفرع واوديت خلة مسؤول تمريض المستشفيات بالفرع، وراندة عبد الحميد مسؤول تمريض الصحة المدرسية بالفرع.



