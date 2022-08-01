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بلينكن: روسيا تطلق صواريخ من مواقع قريبة من منشآت نووية فى أوكرانيا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:23 م
بلينكن: روسيا تطلق صواريخ من مواقع قريبة من منشآت نووية فى أوكرانيا بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن على بكين التصرف بمسؤولية وعدم الانخراط فى أعمال تصعيدية ردا على زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وأضاف أنتونى بلينكن، خلال مؤتمر صحفى، أن نانسى بيلوسى لها حرية اتخاذ قرار زيارة تايوان من عدمها.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى، أن روسيا تطلق صواريخ من مواقع قريبة من منشآت نووية فى أوكرانيا.

وقال أنتونى بلينكن، إن روسيا سيطرت على منشآت نووية فى أوكرانيا بما يمثل تهديدا دوليا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل من أجل تعزيز معاهدة منع الانتشار النووي.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى أن إيران وكوريا الشمالية تفرضان تحديات على صعيد منع الانتشار النووي.


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