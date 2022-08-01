اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تصدر ترخيصا عاما يسمح جزئيا بتأمين مقاولى روسيا فى صناعة الطيران

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:25 م
بريطانيا تصدر ترخيصا عاما يسمح جزئيا بتأمين مقاولى روسيا فى صناعة الطيران ليز تراس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية ترخيصا عاما جديدا، يسمح جزئيا بتأمين مقاولى روسيا فى صناعة الطيران، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أنه يسمح الترخيص العام بتوفير التأمين وإعادة التأمين للمتعاملين مع روسيا، مع مراعاة القيود والشروط الأوسع للترخيص، على ألا ينسحب ذلك على التعامل العسكري.

 

يأتى هذا بعدما أعلنت الحكومة البريطانية حظر التعامل مع روسيا فى مجالات إنتاج وتكنولوجيا الطيران والفضاء، كما تم منع شركات التأمين البريطانية من تقديم الخدمات للمقاولين الروس فى هذه القطاعات من الاقتصاد.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة