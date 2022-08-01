بريطانيا تصدر ترخيصا عاما يسمح جزئيا بتأمين مقاولى روسيا فى صناعة الطيران

كتب أحمد عرفة

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية ترخيصا عاما جديدا، يسمح جزئيا بتأمين مقاولى روسيا فى صناعة الطيران، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أنه يسمح الترخيص العام بتوفير التأمين وإعادة التأمين للمتعاملين مع روسيا، مع مراعاة القيود والشروط الأوسع للترخيص، على ألا ينسحب ذلك على التعامل العسكري.

يأتى هذا بعدما أعلنت الحكومة البريطانية حظر التعامل مع روسيا فى مجالات إنتاج وتكنولوجيا الطيران والفضاء، كما تم منع شركات التأمين البريطانية من تقديم الخدمات للمقاولين الروس فى هذه القطاعات من الاقتصاد.