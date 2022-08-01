بدء التحقيق في حريق مبنى الشهر العقارى بمنطقة المساحة بالدقى

أحمد إسماعيل

انتقل فريق من النيابة العامة بالدقى، إلى موقع الحريق الذى شب بالطابق التاسع لمبنى الشهر العقارى، في منطقة المساحة فى الدقى صباح اليوم، لمعاينة الحادث.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة في الاستماع إلى شهود العيان ومدير الشهر العقارى، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى، بفحص الحريق وإعداد تقرير فنى بشأن أسباب نشوب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجار السيطرة عليه وإخماده.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق بالطابق التاسع لمبنى الشهر العقارى بمنطقة المساحة فى الدقى بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق دون اصابات وتتم عمليات التبريد داخل المبنى.

يجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد لموقع حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، تحسبا لاندلاع النيران مرة آخرى، وتتمركز سيارتا إطفاء بمحيط الحريق لإجراء عمليات التبريد، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن الجيزة.