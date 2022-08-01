اليوم السابع
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بالأسماء.. إصابة 17 شخصا باختناق بسبب الكلور داخل قرية سياحية بالساحل الشمالى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:32 ص
بالأسماء.. إصابة 17 شخصا باختناق بسبب الكلور داخل قرية سياحية بالساحل الشمالى اسعاف - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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استقبل مستشفى العلمين بمطروح 17 شخصًا بالاختناق إثر استنشاقهم وشربهم مياه كلور بحمام سباحة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وتم الدفع بسيارات الإسعاف لتلقيهم الإسعافات الأولية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطار يفيد بتعرض عدد 17 شخصا لحالات اختناق بعد تعرضهم لاستنشاق كلور داخل قرية سياحية فى الساحل الشمالى وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.

تبين أن المصابين هم "محمد ا س" 34 سنة، "جوناتان ب ل" 9 سنوات، "هيلين ب ل" 1 عام، "مريان خ ع" 28 سنة، "روئيل ر ل" 3 سنوات، "مارسل ز غ" 57 سنة، "جويس ا ل" 9 سنوات، "جاستن ا ل" 11 سنة،
"بيير ا ل" 8 سنوات، "مالك م ه" 6 سنوات، "أمين ت م" 10 سنوات، "عمر ا م" 7 سنوات، "ماريان ا م" عامين، "عمار ا م" عامان، "ولاء م ب" 30 سنة، "جمال ص ع" 35 سنة، "محمد ر ك" 22 سنة .

وقام الطاقم الطبى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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