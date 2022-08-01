باستثمارات 2.765 مليار جنيه.."مشروعك"يوفر 45 ألف فرصة عمل لشباب المحافظات

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور هام وحيوي في دعم جهود التنمية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع المحافظة، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التى تشهدها سوهاج الفترة الحالية، لتحقيق "حياة كريمة " للمواطنين، وفى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنمية الإنسان المصري وتوجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، وصولا إلى رؤية مصر 2030.

وأشار الفقى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى إطار دعم المشروعات التنموية والصغيرة في توفير فرص عمل للشباب السوهاجى، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجمعيات الأهلية، وتوقيع عقد جديد في 29 مايو الماضي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، بين جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة، ومن المتوقع أن يتم تمويل حوالى 4000 مستفيد من خلال هذا التعاقد .

وأضاف، يتم تمويل المشروعات بأنواعها "تجاري، زراعي، خدمي، حيواني، صناعي" سواء كانت مشروعات قائمة أو لدى المستفيد أو المستفيدة فكرة مشروع جديد في أي مجال، ويصل حجم التمويل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقا للاحتياج التمويلى للمشروع.

كما ساهم برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في توفير أكثر من 45 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية"، حيث تم تنفيذ أكثر من 21 ألف مشروع باستثمارات بلغت 2 مليار و765 مليون، كما تم طرح 178 وحدة صناعية لأبناء سوهاج بمجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا لإقامة مشروعات صناعية " غذائية، هندسية، كيماوية" من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالتراخيص" ضمن إقامة 13 مشروع مجمع صناعي على مستوى الجمهورية.