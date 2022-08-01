انطلاق معسكر "اتكلم عربى وعيشها مصرى" للأطفال المصريين بالخارج غدا بشرم الشيخ

كتب ـ محمود راغب

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عن موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، غدا الثلاثاء تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري" بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى السبت 6 أغسطس الجاري.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، إنها ستشارك في هذا المعسكر الذي يقام في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، كما أن الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير، سيشارك أيضا في المعسكر ليتحدث في ورش حكي للأطفال المشاركين حول عظمة الحضارة المصرية وتعريفهم بقانون الأخلاق في مصر القديمة، وذلك بهدف تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت مع شركة "ويل سبرينج" بهدف خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم، وقد سبق أن شهد هذا البروتوكول إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.