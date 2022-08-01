انسحاب المتظاهرين العراقيين من وسط بغداد.. والصدر يدعو للعودة للمنازل

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء العراقية، إن المتظاهرين قرب الجسر المعلق وسط بغداد، اليوم الاثنين، بدأوا بالانسحاب من مكان التظاهرة.

وانطلقت تظاهرة، في وقت سابق من اليوم، قرب الجسر المعلق وسط بغداد وسط إجراءات أمنية مكثفة.

من جانبه دعا وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، متظاهري المحافظات إلى العودة لمنازلهم.

وقال صالح محمد العراقي مخاطبا متظاهرى المحافظات في تغريدة على تويتر: "شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".

وأضاف: "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".