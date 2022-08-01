انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى، بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب في مياه الرياح التوفيقى، بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى التي تمكنت من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "مؤمن عي"، 17 سنة، ومقيم بقرية كفر عابد دائرة مركز طوخ، وذلك بالقرب من كوبرى العمار الكبرى بمياه الرياح التوفيقى دائرة مركز شرطة طوخ.