انتخاب خالد المشرى رئيسا لمجلس الدولة الليبية بمجموع 65 صوتا من أصل 118

كتب: أحمد جمعة

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبى، الإثنين، خالد المشري، رئيساً للمجلس خلال الجولة الثانية من التصويت على إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بمجموع 65 صوتاً من أصل 118، فيما تحصل العجيلي أبو سديل على 50 صوتاً، من أصل 118، وعدد 3 ورقات بيضاء.

وأدلى 118 عضوا في المجلس بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة التي جرت بين المشري وأبوسديل، في مقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بالعاصمة طرابلس.

وفي جولة الاقتراع الأولى، حصل المشري على 45 صوتا وأبوسديل 34 صوتا، وعبد السلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري على 8 أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.