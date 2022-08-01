اليابان تطالب بالإفراج الفورى عن مواطنها المحتجز فى ميانمار

وأضاف كيهارا خلال مؤتمر صحفي يومي، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراح المواطن ،وهو في العشرينات من عمره، كانت على اتصال بأسرته أثناء جمع معلومات عن ظروفه.

وذكرت السفارة اليابانية في ميانمار التي لم تؤكد هوية الشخص، أن المواطن تم احتجازه للاستجواب في مركز للشرطة بعد تصويره لاحتجاج في أكبر مدينة في البلاد يوم السبت الماضي.

وتخضع ميانمار للحكم العسكري منذ فبراير 2021 عندما أُطيح بحكومة منتخبة ديمقراطيًا واعتقل العديد من قادتها، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي.

وفي الشهر نفسه، اعتقلت قوات الأمن الصحفي الياباني المستقل يوكي كيتازومي أثناء تغطيته للاحتجاجات المناهضة للانقلاب في يانجون، لكن أطلق سراحه بعد ساعات، ثم قُبض على كيتازومي في أبريل من ذلك العام ووجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة وانتهاك قواعد الهجرة، بينما أُطلق سراحه في الشهر التالي بناء على طلب الحكومة اليابانية ووسطاء آخرين، وعاد إلى منزله في وقت لاحق من نفس الشهر.