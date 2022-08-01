المكتب الفرنسى للهجرة: هناك 99 ألف لاجئ أوكرانى فى فرنسا

وقال "ليسكي" حسبما ذكرت قناة "فرانس "إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، " إن اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا في وضع متغير مع عودة البعض إلى أوكرانيا واستمرار وصول البعض الآخر على الرغم من انخفاض عددهم عن ذي قبل، أنه من بين أكثر من 7 ملايين شخص غادروا أوكرانيا، عاد ما يزيد قليلا على أربعة ملايين إلى أوكرانيا.. موضحا أن نحو 20 ألف شخص مرحب بهم في منازل خاصة في فرنسا.



يذكر أن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي) يقترح دعم مالي لطالبي اللجوء وذلك عند مرورهم على مكتب التسجيلات ويشمل هذا الدعم السكن وعلاوة مالية شهرية ويطلق على الدعم اسم "الدعم على أساس الإجراءات الوطنية للاستقبال".

يشار إلى أن اتفاقية "دبلن" هي قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن فحص طلب اللجوء، المقدمة من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف.