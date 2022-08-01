الكشف المجانى على 1720 مواطنا فى القافلة العلاجية بقرية ساقية المنقدى بالمنوفية

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية ساقية المنقدى بمركز أشمون، والتى استمرت على مدار يومى السبت والأحد 30، 31/7/2022، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الطبية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير إدارة أشمون الطبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، رمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1720 مواطن من أهالى القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 219 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 19حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالى 20 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقى لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقى اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.