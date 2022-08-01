الكرملين: عضوية صربيا فى معاهدة الأمن الجماعي لم تدرج على جدول الأعمال

أ ش أ

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مسألة عضوية صربيا المحتملة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لم يتم إدراجها بعد على جدول الأعمال.



وقال بيسكوف -ردا على سؤال بهذا الشأن- "صراحة، إن مثل هذه القضية لم تكن مدرجة على جدول الأعمال"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه رغم ذلك، لم يستطع السكرتير الصحفي لبوتين الإجابة على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق مع صربيا، على غرار اتفاقيات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع لوجانسك ودونيستك.



وأوضح قائلا: "أنت تعلم أننا تحالفنا من بعضنا، وطورنا علاقات صادقة للغاية وعميقة مع صربيا.. لذلك، لا شك في أن علاقاتنا يجب أن تستمر في التطور وستتطور القاعدة القانونية لكن لا يمكنني القول في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك مثل هذه العناصر".



يذكر أن الوضع تصاعد الليلة الماضية في كوسوفا ومنطقة ميتوهيا بشكل حاد بعد أن أغلقت شرطة كوسوفا نقطة تفتيش على الحدود مع صربيا بهدف فرض حظر على الوثائق الصربية.. وردا على ذلك، نزل الصرب في شمال كوسوفا إلى الشوارع وأغلقوا الطرق الرئيسية، وتم سحب الشرطة وقوة حفظ السلام في كوسوفا - كوفور وهي حزمة سلام دولية يقودها الناتو في كوسوفا، إلى الجسر عبر نهر إيبار الذي يربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من كوسوفسكا ميتروفيتشا.